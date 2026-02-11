FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DL ELEZIONI. LISEI (FDI): SU VOTO AI FUORISEDE SINISTRA GETTA FUMO NEGLI OCCHI»

17.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Questo decreto contiene una serie di misure e disposizioni utili alla partecipazione al voto. Sono provvedimenti che quanti dicono di preoccuparsi dell’astensionismo non hanno mai fatto in passato”. Così in Aula di palazzo Madama, durante la discussione generale sul dl Elezioni, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

“Ne ho sentite tante – prosegue – ma ciò che mi lascia più imbarazzato è l’accusa per l’assenza di una legge sul voto ai fuorisede. Manca una legge perché la sinistra non è stata capace di farla. E la sinistra dimentica – osserva ancora il parlamentare di FdI – che i fuorisede hanno votato nel 2024 e nel 2025, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, grazie a questo governo che ha introdotto una sperimentazione in tal senso.

Ebbene, ne hanno usufruito 60 mila persone su 5 milioni di aventi diritto al voto, ossia il 1,2 per cento. E visto che parliamo di combattere l’astensionismo, segnalo che questi 60 mila rappresentano lo 0,11 per cento di recupero dall’astensione. Ciò non per sminuire il diritto di voto ai fuorisede, ma per dargli il giusto peso rispetto a un astensionismo purtroppo molto diffuso e sul quale occorre collaborare tutti. La sinistra – conclude Lisei – getta fumo negli occhi”.