FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MALTEMPO, LONGI (FDI):IN SICILIA FONDAMENTALE SINERGIA TRA LE ISTITUZIONI PER RICOSTRUZIONE»

11.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Le immagini drammatiche che arrivano dalla Sicilia colpita dal ciclone Harry sono un colpo al cuore. In particolare, quelle provenienti dalle isole minori e dalle località di mare raccontano una devastazione profonda. Luoghi di straordinaria bellezza, simboli della nostra identità culturale e risorsa economica fondamentale, oggi sono messi in ginocchio dalla forza degli eventi naturali.

A queste comunità deve arrivare non solo la mia vicinanza morale, ma soprattutto un sostegno concreto e strutturato.

Rivolgo un sentito ringraziamento alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, alle amministrazioni locali e a tutte le associazioni di volontariato che stanno operando senza sosta, con professionalità e spirito di servizio, per affrontare l’emergenza e tutelare i cittadini.

È necessario avviare immediatamente una ricognizione chiara e trasparente dei danni per attivare gli strumenti utili alla ricostruzione, semplificando le procedure e riducendo la burocrazia. Confido nel lavoro sinergico tra Stato, Regione ed enti locali.

La Sicilia non si arrende e saprà rialzarsi”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Eliana Longi.