TASS (TELEGRAM) * NEW YORK TIME: «TEHERAN PRONTA A SOSPENDERE IL NUCLEARE PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO CON WASHINGTON»

10.39 - martedì 3 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Teheran è disposta a chiudere o sospendere il suo programma nucleare al fine di raggiungere un accordo con Washington e allentare le tensioni nella regione, secondo quanto riportato dal New York Times, citando fonti attendibili.

Tuttavia, secondo due funzionari, l’Iran preferirebbe una proposta per creare un consorzio regionale per la produzione di energia nucleare.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff, che dovrebbero tenere colloqui su un potenziale accordo nucleare a Istanbul il 6 febbraio, “stanno comunicando direttamente tramite messaggi di testo”, ha osservato il giornale.

///

Tehran is willing to shut down or suspend its nuclear program in order to reach an agreement with Washington and ease tensions in the region, The New York Times reported, citing sources.

However, according to two officials, Iran would prefer a proposal to create a regional consortium to produce nuclear power.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and US Special Presidential Envoy Steve Witkoff, who are expected to hold talks on a potential nuclear deal in Istanbul on February 6, “are communicating directly through text messages,” the paper noted.