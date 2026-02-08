CARABINIERI DI NAPOLI * : «GIUGLIANO IN CAMPANIA, IL 21ENNE ARRESTATO PER DROGA IN CASA»

11.00 - domenica 8 febbraio 2026
E’ finito in manette per droga. Quella che i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno trovato nella sua abitazione.
Sequestrato un panetto da 75 grammi di hashish e diverse bustine della stessa sostanza. Nel verbale dei carabinieri anche un bilancino di precisione, un coltello e materiale per il confezionamento delle dosi.
Marrone, 21enne giuglianese già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.
