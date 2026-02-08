Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

QUESTURA DI TORINO * : «LA POLIZIA DI STATO ACCOGLIE 93 NUOVI AGENTI E VICE-ISPETTORI, RAFFORZATI I SERVIZI DI SICUREZZA NEI QUARTIERI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

TORINO: 93 NUOVI AGENTI E VICEISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO IN CITTA’

Nei giorni scorsi il Questore di Torino Massimo Gambino ha accolto 62 nuovi agenti e 31 vice-ispettori della Polizia di Stato, pronti a vigilare i quartieri della città a tutela e per la sicurezza della cittadinanza.

I nuovi poliziotti saranno collocati nelle diverse articolazioni della Questura e dei Commissariati di P.S., intensificando i controlli nelle aree più sensibili della città.

Con la consapevolezza del proprio ruolo, forniranno un aiuto concreto e prezioso alla comunità.

Un benvenuto nella comunità della Polizia di Stato di Torino e buon lavoro.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.