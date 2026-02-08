QUESTURA DI TORINO * : «LA POLIZIA DI STATO ACCOGLIE 93 NUOVI AGENTI E VICE-ISPETTORI, RAFFORZATI I SERVIZI DI SICUREZZA NEI QUARTIERI»

11.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

TORINO: 93 NUOVI AGENTI E VICEISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO IN CITTA’

Nei giorni scorsi il Questore di Torino Massimo Gambino ha accolto 62 nuovi agenti e 31 vice-ispettori della Polizia di Stato, pronti a vigilare i quartieri della città a tutela e per la sicurezza della cittadinanza.

I nuovi poliziotti saranno collocati nelle diverse articolazioni della Questura e dei Commissariati di P.S., intensificando i controlli nelle aree più sensibili della città.

Con la consapevolezza del proprio ruolo, forniranno un aiuto concreto e prezioso alla comunità.

Un benvenuto nella comunità della Polizia di Stato di Torino e buon lavoro.