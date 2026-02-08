FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MI-CO. BIGNAMI (FDI): DOPO TORINO, MILANO. ANCORA VIOLENZA, SCHLEIN E CONTE CONDANNINO SENZA ESITAZIONI»

10.45 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Dopo Torino è la volta di Milano. I soliti noti tornano con la loro violenza, devastando la città e aggredendo le Forze dell’Ordine. E questo mentre il mondo si complimenta con tutta Italia per lo spettacolo e l’organizzazione impeccabile di questi Giochi olimpici.

E’ evidente il danno di immagine ma anche economico che si ripercuote sull’intera Nazione. Tutto questo è inaccettabile.

Il governo Meloni e Fratelli d’Italia sono prontamente intervenuti con una serie di misure per contrastare con fermezza queste violenze: città più sicure, punire in maniera esemplare i violenti e tutelare le nostre divise.

Ma è necessario che tutte le forze politiche li isolino, senza ambiguità e distinguo. Per questo ci attendiamo che Elly Schlein e Giuseppe Conte condannino senza esitazioni queste violenze e quanto avvenuto a Milano.

Lo ripetiamo: il tempo delle ambiguità è finito, o si sta con l’Italia o con i violenti”.