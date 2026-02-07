FDI – FRATELLI D’ITALIA: «IMPRESE: COLOMBO (FDI): DAL MIMIT MASSIMO IMPEGNO SU GRUPPO AEFFE PER SOLUZIONE CONCRETA»

17.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Oggi si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza relativa al Gruppo Aeffe, successivo a quello presso il Ministero del Lavoro conclusosi senza accordo. La situazione è complessa e richiede serietà e responsabilità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, presente all’incontro, ringraziando il dott. Mattia Losego e i rappresentanti del Ministero per l’attenzione e il lavoro svolto.

“Dal Governo c’è massima attenzione: il Gruppo Aeffe rappresenta un’eccellenza della capacità produttiva italiana, e il MIMIT sta seguendo la vertenza con la dovuta cura. Ora tutto si gioca sulla definizione di un piano industriale credibile; lo Stato può fare la sua parte, ma ciò presuppone un’assunzione di responsabilità del privato. Serve un percorso verificabile – prosegue – con obiettivi e risultati misurabili, anche su un orizzonte di cinque anni, per valutare il successo o l’insuccesso delle scelte.

Risulta di fondamentale importanza anche il ruolo svolto dall’Emilia-Romagna sul versante regionale, in particolare sulla formazione e riqualificazione dei lavoratori, volto ad accompagnare le transizioni industriali e mettere in sicurezza competenze e redditi. Il prossimo tavolo di confronto è già fissato per il 2 marzo a riprova del fatto che il governo intende monitorare in modo costante l’evoluzione della vertenza”, conclude.