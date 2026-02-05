FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, MONTARULI (FDI): SU RESTRIZIONI DIRITTI DA SINISTRA FAKE NEWS»

13.30 - giovedì 5 febbraio 2026

“Il superamento dell’iscrizione automatica nel registro degli indagati per tutti i cittadini che si difendono legittimamente da un’offesa ingiusta non è solo una richiesta che parte dopo i fatti di Torino ma è il tema di una proposta di legge depositata da tempo da Fratelli d’Italia”.

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli, ospite oggi a Inside24 su Rainews24.

“Nessuno vuole lo Stato di Polizia, come afferma l’opposizione a meri fini propagandistici. Le piazze italiane ospitano ogni tipo di mobilitazione, quindi è una follia parlare di deriva repressiva. Questo governo garantisce il diritto a manifestare, ci mancherebbe, ma lavora per far in modo che questo diritto non venga usato ancora strumentalmente da chi ha come unico fine quello di legittimare la propria violenza.

L’obiettivo che si pone il decreto Sicurezza è quello di isolare i violenti- come quelli che hanno agito a Torino- e di garantire che le Forze dell’Ordine abbiano strumenti chiari per intervenire preventivamente contro chi è solo determinato a creare disordini.

Già con il precedente decreto sicurezza la sinistra parlava di repressione del diritto a manifestare ed è stata smentita dai fatti. Ora ritorna con un messaggio sbagliato che gli italiani già sanno essere una bugia”.