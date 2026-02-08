FDI – FRATELLI D’ITALIA: «DI MAGGIO – RAIMONDO (FDI): “IL GRANDE RISVEGLIO CULTURALE PARTE DA IDENTITÀ, LIBERTÀ E TRADIZIONE”»

16.00 - domenica 8 febbraio 2026

Questo pomeriggio, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del libro ‘Il grande risveglio. L’America da De Maistre a Charlie Kirk’, alla presenza degli autori, i fratelli Paolo Maria e Francesco Maria Filipazzi.

“Questo libro affronta un tema che riguarda tutti noi: la crisi culturale dell’Occidente e il rapporto, oggi sempre più complesso, tra identità, libertà e tradizione” ha dichiarato in apertura l’onorevole Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Cultura della Camera.

“L’Occidente non è in difficoltà soltanto a causa di scelte politiche sbagliate, ma perché ha progressivamente smarrito il senso delle proprie radici e della propria identità. Viviamo una fase in cui parlare di radici e di valori viene liquidato come nostalgia o come provocazione. Eppure, senza radici non c’è futuro e senza identità non c’è libertà”.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Raimondo: “Questo non è un libro che parla solo degli Stati Uniti, ma del tempo che stiamo vivendo. Contro la narrazione di un’America schiacciata dal wokismo, emerge un’altra realtà: viva, consapevole, determinata a difendere identità, libertà di parola e radici culturali.

Noi facciamo politica esattamente per questo: per difendere e affermare un’identità, anche quando è sotto attacco. Senza una battaglia culturale non esiste una battaglia politica duratura. È una sfida che riguarda anche l’Italia e l’Europa – ha concluso Raimondo – dove finalmente si sta rompendo la sudditanza verso un pensiero unico. Senza identità, cultura e coraggio delle idee non c’è futuro”.