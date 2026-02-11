Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «DE CORATO (FDI): DOMANI IN PIAZZA A MILANO PER DARE SOLIDARIETÀ A POPOLO IRANIANO»

17.02 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Anche domani pomeriggio, per il terzo sabato consecutivo, sarò al fianco del popolo iraniano e sfilerò con loro per le vie del centro di Milano, dalla zona Palestro fino a piazza della Scala.

Ringrazierò le donne persiane che interverranno come ho già fatto nei precedenti fine settimana e rivolgerò loro tutta la mia vicinanza, oltre a quella di Fratelli d’Italia.

Noi, sin dal primo momento, ci siamo schierati al fianco della comunità iraniana per sostenere i loro diritti umani e la loro libertà contro la repressione e il regime che stanno subendo, criticando il ‘silenzio selettivo’ e l’ipocrisia.

Le uccisioni che stanno subendo con esecuzioni imminenti e massacri di manifestanti, soprattutto di giovani iraniani, sono assurde e inaccettabili”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice sindaco delle giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

