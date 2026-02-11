REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, JAVIER ZANETTI: EVENTO UNICO, BORMIO LUOGO SPLENDIDO. PIZZOCCHERI DA MEDAGLIA D’ORO»

17.02 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Bormio è splendida, venivo qui da giocatore per il ritiro estivo dell’Inter e ora provo una grande emozione nel tornare per le Olimpiadi, un evento davvero unico con un’atmosfera bellissima”. Lo ha detto Javier Zanetti intervistato da Lombardia Notizie TV ai bordi della pista Stelvio dove si è svolta la gara del Super G maschile.

Il vicepresidente e leggenda dell’Inter, sugli spalti per tifare lo sciatore connazionale Tiziano Gravier, ha ricordato i suoi trascorsi olimpici: “Ho avuto la fortuna di disputare i Giochi di Atlanta 1996, vincendo una medaglia. Lì ho capito come l’Olimpiade sia un appuntamento straordinario: trasmette valori che vanno oltre l’aspetto sportivo”.

Lo storico capitano nerazzurro ha sottolineato anche il suo legame speciale con la Lombardia: “Abito a Como da 30 anni e sono innamorato del Lago di Como”. Parlando di cibo invece, Zanetti, ribadendo la sua passione per la carne, ha però rivelato una predilizione per i pizzoccheri: “sono i numeri uno!”