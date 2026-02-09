Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ZICHICHI, ROTONDI (FDI): ADDIO AL MAESTRO CHE RIUNÌ SCIENZA E FEDE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Addio ad Antonino Zichichi, maestro di scienza e di fede. Riunì il rigore scientifico alla fede in un ordine trascendente e perciò fu emarginato dai sacerdoti del tempio laicista che spiega come gira il mondo senza saperlo”.

Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi, saluta sui social il professor Antonino Zichichi, scomparso a Roma a 96 anni.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.