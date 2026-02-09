FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ZICHICHI, ROTONDI (FDI): ADDIO AL MAESTRO CHE RIUNÌ SCIENZA E FEDE»

11.01 - lunedì 9 febbraio 2026

“Addio ad Antonino Zichichi, maestro di scienza e di fede. Riunì il rigore scientifico alla fede in un ordine trascendente e perciò fu emarginato dai sacerdoti del tempio laicista che spiega come gira il mondo senza saperlo”.

Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi, saluta sui social il professor Antonino Zichichi, scomparso a Roma a 96 anni.