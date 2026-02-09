REGIONE VENETO* : «APRE OGGI NUOVA PEDIATRIA DI PADOVA. STEFANI: “IL MEGLIO PER BIMBI, GENITORI E FAMIGLIE”»

11.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Apre oggi nuova pediatria di Padova. Stefani, “Il meglio per bimbi, genitori e famiglie”

(AVN) Venezia, 9 febbraio 2026

“Oggi si scrive una nuova pagina dell’infrastrutturazione sanitaria veneta da un lato e dell’assistenza qualificata, e moderna ai nostri bimbi, con un occhio di riguardo anche alle famiglie e ai loro genitori, che vivono momenti di sofferenza e preoccupazione. Il Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto ‘Salus Pueri’ apre le porte questa mattina a Padova per accogliere bambini, ragazzi e sanitari.”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, saluta l’entrata in funzione di un’opera che eleva la qualità complessiva dell’assistenza sanitaria regionale.

“Tutta la città di Padova e tutto il Veneto – aggiunge Stefani – accompagnano in un abbraccio simbolico i nostri bimbi, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri operatori sanitari, i genitori, le famiglie nella nuova, colorata, tecnologica Pediatria ‘Salus Pueri’. La cura dei bimbi è una missione di alto valore clinico ma anche sociale e umano. Oggi si parte per un’avventura che curerà e salverà molte piccole vite”.

Il Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto nasce dall’urgenza di avere una struttura più ampia e moderna dedicata alle cure pediatriche, dalla necessità di razionalizzare i percorsi assistenziali, dall’opportunità di centralizzare l’attività intensiva e chirurgica.

Il fabbricato è inserito nel cuore dell’area est del complesso ‘a padiglioni’ dell’Ospedale. E’ in posizione baricentrica e con i necessari collegamenti con gli edifici destinati all’attività ostetrico ginecologica. Si sviluppa in otto piani dove prima si trovava la Pneumologia. Ha 155 posti letto in una superficie di 20 mila metri quadrati con al settimo piano sei sale operatorie. Ogni stanza ha uno spazio pensato anche per i caregiver.

L’investimento è stato di 92 milioni di euro per la realizzazione del fabbricato a cui si aggiungono per le attrezzature sanitarie 15 milioni di euro (di questi un milione sono fondi PNRR) per un totale di 107 milioni di euro.

Le maestranze coinvolte in cantiere sono state 1570, le imprese che hanno lavorato sono state 157, gli ascensori sono 9, le facciate vetrate si estendono per 1860 mq, le facciate opache occupano 5400 mq, le porte interne sono 1141, i serramenti in facciata sono 241, sono state montate 2000 lampade led, sono state installate 24 unità per il trattamento dell’aria.

La Pediatria di Padova è il più grande istituto dedicato alla cura del bambino del Nord Est. Ogni anno mediamente vengono ricoverati 10 mila bambini, gli accessi al PS sono 25 mila, le viste ambulatoriali sono 320 mila. Nei dodici mesi dell’anno nascono in media 2800 bambini. Le unità operative che trovano spazio nel Nuovo Ospedale Pediatrico sono 26.