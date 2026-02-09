PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «ACERBO (PRC): MELONI FACCIA DIMETTERE CONSIGLIERA DI CALENZANO»

11.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Visto che Giorgia Meloni fa l’influencer invece di occuparsi dei problemi reali del popolo italiano potrebbe farci sapere cosa pensa delle vergognose parole di Monica Castro, consigliera del suo partito del comune di Calenzano?

Nelle ultime 48 ore la Presidente del Consiglio ha insultato cittadine/i che manifestano definendoli “nemici dell’Italia”, ha solidarizzato con un personaggio che usa espressioni naziste come se fosse un martire del libero pensiero. Ci fa sapere cosa ne pensa della consigliera di Calenzano e se ha intenzione di cacciarla dal partito?

Debbo dire che le ignobili parole della consigliera mi pare che rappresentino nella loro bassezza morale la subcultura razzista di una destra che è stata e rimane complice del genocidio a Gaza come lo fu nel secolo scorso di quello nazista.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista