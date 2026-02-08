FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SANREMO – MASCARETTI (FDI): TUTTA LA MIA SOLIDARIETÀ AD ANDREA PUCCI VITTIMA DI ODIO POLITICO»

17.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Esprimo piena solidarietà ad Andrea Pucci, l’artista milanese pesantemente aggredito sui social dagli haters della sinistra per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Sul web insulti pieni di violenza da parte di chi non è attrezzato mentalmente per capire la satira e si sfoga dando vita a una campagna d’odio pericolosa, che mi auguro sia prontamente condannata da tutti.

Imbavagliare la satira impedendo a un artista di esprimersi liberamente è inaccettabile in una democrazia che si fonda sulla libertà di espressione e sul confronto civile. Difendo il diritto di un artista di esprimersi e di lavorare senza subire molestie, insulti e delegittimazioni gratuite, soprattutto quando l’artista non appartiene a quella parte politica che per decenni ha occupato i palinsesti Rai.

Mi auguro che Andrea Pucci, un grande comico indipendente, vittima dell’intolleranza illiberale, ci ripensi e partecipi a Sanremo”.