FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA SUBACQUEA, CANGIANO(FDI): LEGGE ATTESA CHE RAFFORZA TUTELA DEL MARE E SICUREZZA NAZIONALE»

17.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Con l’approvazione alla Camera del provvedimento sulla sicurezza delle attività subacquee, il Parlamento colma un vuoto normativo e compie un passo concreto nella tutela del mare, delle infrastrutture strategiche e degli operatori che lavorano nella dimensione subacquea.”

Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente dell’Intergruppo parlamentare Nautica e Subacquea.

“Parliamo di una riforma attesa da anni che introduce una disciplina organica, rafforza la prevenzione dei rischi e valorizza la dimensione subacquea come asset fondamentale per la sicurezza nazionale e lo sviluppo del Paese.”

“Desidero ringraziare il Governo e, in particolare, il Ministro Nello Musumeci, per la visione strategica e la determinazione con cui ha portato avanti questo provvedimento, che rafforza il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e apre nuove prospettive in termini di innovazione, formazione e occupazione qualificata nel settore nautico e subacqueo. Come Intergruppo continueremo a seguire con attenzione la fase attuativa, affinché la legge produca risultati concreti per i territori, le imprese e i lavoratori.”