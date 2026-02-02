FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PRO-PAL. KELANY(FDI): PRESENZA ALBANESE È INCOMPATIBILE CON VALORI PARLAMENTO. DA SINISTRA AMBIGUITÀ E DOPPIA MORALE»

18.01 - lunedì 2 febbraio 2026



“Il doppiopesismo della sinistra come sempre ci lascia basiti. Se giorni fa le opposizioni hanno impedito sulle note di ‘Bella ciao’ e ‘Fischia il vento’ lo svolgersi di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, portando alla completa chiusura di Montecitorio ai visitatori, cosa che mai era accaduta prima, domani avranno come ospite d’onore niente poco di meno che Francesca Albanese, la controversa relatrice Onu sulla Palestina.

La paladina pro pal, che ha definito i tagliagole di Hamas “Resistenza”, tornerà alla Camera, nuovamente a parlare di genocidio. E’ sempre la stessa, nota anche per le sconcertanti e vergognose dichiarazioni sull’assalto alla redazione de ‘La Stampa’, definito un ‘monito’ per i giornalisti, o quelle sulla senatrice a vita Liliana Segre.

Albanese, già sanzionata dal segretario americano Marco Rubio con l’accusa di ‘faziosità, antisemitismo, supporto al terrorismo e aperto disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l’Occidente, è nota anche per avere insinuato, nel silenzio della sinistra che la osanna, che l’atlantismo del presidente della Repubblica Mattarella sia incompatibile con il suo ruolo di garante della Costituzione.

Ora, se per noi la libertà di pensiero e di parola sono il sale della democrazia, ritengo tuttavia irresponsabile ed inopportuno ospitare in sedi istituzionali personaggi che veicolano idee antisemite senza alcun rispetto delle istituzioni italiane.

La presenza di Albanese, affiancata dalla solita Ascari, che invita terroristi, insieme all’ineffabile Carotenuto che zompetta tra una conferenza stampa pro Pal e un convegno dei CARC pro Maduro, è incompatibile con l’autorevolezza istituzionale della Camera dei deputati e che le sue inqualificabili prese di posizione sono inaccettabili per un luogo di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti come è il Parlamento della Repubblica italiana”.