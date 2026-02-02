FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SISMA 2016. LIRIS (FDI): PROROGA ESENZIONE CONTRIBUTI SEGNALE VICINANZA A IMPRESE»

18.01 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lo stop ai contributi previdenziali e assistenziali per il 2026 a favore dei datori di lavoro dei comuni colpiti dal sisma del 2016 è una misura importante e concreta, che va nella direzione giusta: sostenere chi lavora, investe e continua a credere nei territori feriti dal terremoto, a partire dall’Abruzzo.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, commentando la comunicazione dell’INPS sulla proroga, per l’anno 2026, delle agevolazioni contributive previste per la zona franca urbana del sisma del Centro Italia.

Parliamo di un provvedimento che alleggerisce il costo del lavoro e offre respiro alle imprese e ai datori di lavoro delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 – prosegue Liris. È la dimostrazione che lo Stato non abbandona questi territori una volta superata la fase emergenziale, ma continua a garantire strumenti di accompagnamento economico e sociale lungo tutto il percorso della ricostruzione.

Per l’Abruzzo, e in particolare per le aree interne, questa proroga rappresenta un sostegno fondamentale alla tenuta del tessuto produttivo e occupazionale – conclude il senatore. È su questa linea che dobbiamo continuare a lavorare: meno burocrazia, più misure strutturali, più attenzione a chi ogni giorno tiene vivi i nostri territori.