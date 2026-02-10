Popular tags:
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «IMMIGRAZIONE, BIGNAMI (FDI): SU PAESI SICURI STRATEGIA ITALIANA È DIVENTATA EUROPEA»

16.45 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“L’approvazione del rapporto sui Paesi di origine sicuri da parte del Parlamento europeo segna una svolta storica nelle politiche migratorie dell’Unione e certifica il ruolo centrale dell’Italia nel cambiare l’approccio europeo al fenomeno migratorio.

Il largo consenso ottenuto dimostra che la linea portata avanti dal governo Meloni e dalla nostra delegazione europea non è più isolata, ma condivisa ben oltre i confini del centrodestra.

È la prova che governare l’immigrazione, tutelare le frontiere e garantire sicurezza ai cittadini non sono slogan, ma obiettivi concreti e realizzabili.

Con il nuovo Patto sulla migrazione, l’Europa compie finalmente un cambio di passo: le domande di chi proviene o transita da Paesi terzi sicuri non potranno più essere utilizzate per aggirare le regole.

Grazie al governo Meloni e a Fratelli d’Italia, l’Europa inizia a percorrere la strada tracciata dall’Italia, lasciandosi alle spalle immobilismi ideologici e ritardi che non possiamo più permetterci”.

Categoria news:
OPINIONMIX

