PROTEZIONE CIVILE * : «NEVE A BASSA QUOTA IN PIEMONTE E LIGURIA, ALLERTA GIALLA IN SEI REGIONI»

18.01 - lunedì 2 febbraio 2026

Dalla serata di oggi una nuova perturbazione atlantica, alimentata da correnti umide e instabili, interesserà il Mediterraneo occidentale e sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest italiano, in estensione domani al resto del Centro-Nord, con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sui settori alpini e prealpini, e fino a bassa quota sul Piemonte meridionale e sull’entroterra ligure.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla serata di oggi, lunedì 2 febbraio, precipitazioni a carattere nevoso, fino a quote di pianura sul Piemonte meridionale e fino a quote di 200-400 metri sull’entroterra della Liguria di centro-ponente.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 3 febbraio, allerta gialla su alcuni settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.