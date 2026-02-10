FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «+++RPT CON TESTO CORRETTO+++GIORNO RICORDO: FI GIOVANI A CELEBRAZIONI FOIBA BASOVIZZA»

16.40 - martedì 10 febbraio 2026

Giorno Ricordo: FI Giovani a celebrazioni Foiba Basovizza

Oggi , la segreteria nazionale di Forza Italia Giovani ha preso parte alle celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo presso la Foiba di Basovizza, a Trieste. La delegazione, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deposto, a nome di tutto il movimento giovanile azzurro, una corona di alloro al Sacrario, rendendo omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Un momento di raccoglimento e di testimonianza, volto a riaffermare l’impegno di Forza Italia Giovani a custodire e trasmettere alle nuove generazioni la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia nazionale, troppo a lungo nascosta e negata.

