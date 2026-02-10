FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «GIORNO DEL RICORDO: FRIJIA (FDI), PAROLE DEL SINDACO SALIS INCOMPRENSIBILI E INQUIETANTI. LA MEMORIA SI DIFENDE SENZA AMBIGUITÀ»

16.30 - martedì 10 febbraio 2026

“Le affermazioni del Sindaco di Genova Salis sull’uso ‘responsabile’ dei canali di comunicazione, rivolte in riferimento al post istituzionale della Regione Liguria pubblicato in occasione del Giorno del Ricordo, risultano incomprensibili e, per il messaggio che lasciano trasparire, profondamente inquietanti.

Quel post della Regione Liguria si limitava a commemorare le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, richiamando i valori della memoria e ricordando il sacrificio di Norma Cossetto, simbolo delle persecuzioni subite dagli italiani. Un messaggio istituzionale, sobrio e doveroso, che nulla ha a che vedere con la creazione di tensioni o con rischi per l’ordine pubblico.

Il Giorno del Ricordo non è una ricorrenza divisiva né provocatoria: è una solenne riaffermazione dei valori della memoria, della verità storica e della nostra democrazia. Ricordare le vittime delle Foibe, l’esodo giuliano-dalmata-istriano e il sacrificio di Norma Cossetto non alimenta tensioni.

Al contrario, sono il silenzio, l’ambiguità e le giustificazioni indirette a creare fratture. Preoccupa che, in nome di un generico richiamo all’ordine pubblico, si finisca per offrire una sorta di copertura implicita a chi si è macchiato di atti ignobili come la devastazione e il ripetuto vandalismo della lapide dedicata a Norma Cossetto e agli esuli giuliano-dalmati a Genova.

Quei gesti non rappresentano dissenso né libertà di espressione: sono pura devastazione, odio e disprezzo per la memoria e per le istituzioni democratiche. Il rispetto per la memoria non si esaurisce con una dichiarazione ufficiale nel giorno dedicato. Si dimostra anche, e soprattutto, tutelando e proteggendo i luoghi e i simboli posti a imperitura memoria, senza ambiguità e senza indulgenze verso chi li oltraggia.

Le parole di un Sindaco hanno un peso e una responsabilità. In momenti delicati come questi, le istituzioni dovrebbero essere unite in una condanna netta e inequivocabile di ogni atto di vandalismo e di odio, non lasciare spazio a letture che rischiano di legittimare ciò che va invece contrastato con fermezza”.