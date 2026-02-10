REGIONE TOSCANA * :«LE VOCI A PITIGLIANO. INCONTRI E SPETTACOLI PER RIPENSARE IL TURISMO.»

16.30 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Voci a Pitigliano”, dal 14 marzo al 21 aprile incontri e spettacoli per ripensare il turismo

Dal 14 marzo al 21 aprile al via Voci a Pitigliano quattro fine settimana di conferenze, spettacolo e incontri con studiosi ed esperti per parlare di modalità alternative di accoglienza. L’inziativa è stata presentata oggi a Roma alla sala stampa della Camera dei deputati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani insieme all’assessora alla cultura con delega al turismo culturale, Cristina Manetti, al sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e a Simone Marrucci, creativo culturale e giornalista.

Pitigliano, nel cuore della Maremma toscana, è uno dei luoghi più riconoscibili e simbolici d’Italia, un paese con gli elementi di una città: ha solo 3500 abitanti ma è sede di una diocesi e ha un ospedale; è un centro antico scolpito nel tufo, sospeso tra natura e storia, con le vie cave e una stratificazione culturale, che va dagli etruschi alla comunità ebraica. Essendo una delle realtà più iconiche tra i piccoli centri italiani fa i conti con gli effetti negativi del turismo. Per questo, il Comune ha avviato un percorso di riflessione condiviso con la cittadinanza, pensando a un diverso rapporto con il viaggiatore, ma prima ancora alla felicità dei residenti, alla produzione culturale e poi, passando per la consapevolezza delle risorse diffuse nel territorio, ad un’accoglienza che dovrebbe essere soprattutto elemento di confronto, superando il piano strettamente economico.

In questo percorso si innesta “Voci a Pitigliano”: dal 14 marzo al 21 aprile quattro fine settimana di incontri pubblici, lezioni-spettacolo e dialoghi con alcuni tra i più autorevoli studiosi e giornalisti italiani. Non un evento celebrativo, né un festival, ma diversi momenti di confronto pubblico e di ascolto.

«Pitigliano – ha detto il presidente Giani- è una perla culturale della Toscana, una vera “piccola Gerusalemme” che racchiude millenni di storia, dalle civiltà etrusche alla convivenza religiosa, fino alle grandi vicende rinascimentali. E’ un luogo straordinario, rimasto fuori dai circuiti del turismo di massa, che oggi può essere valorizzato attraverso un turismo diffuso fatto di cultura, spiritualità ed esperienze autentiche. Iniziative come “Voci a Pitigliano” danno contenuti concreti al diritto alla ricerca della felicità che abbiamo voluto inserire nello Statuto della Toscana. Voci a Pitigliano è un esempio virtuoso di riflessione sul futuro dell’accoglienza – ha spiegato Giani -. Governare il turismo significa tutelare l’identità dei luoghi e la qualità della vita delle comunità. La Regione Toscana guarda con interesse a questo percorso, che può diventare un modello per molti territori, in particolare delle aree interne».

“L’iniziativa di Pitigliano – ha aggiunto l’assessora Manetti – rappresenta perfettamente il modello di turismo culturale che vogliamo promuovere in Toscana, capace di coniugare la valorizzazione dei territori con il diritto alla felicità delle persone. Un turismo diffuso, inserito nel progetto della Toscana diffusa, che supera la logica dell’overtourism e delle mete sovraffollate per andare alla scoperta di esperienze autentiche, bellezza e ricchezza culturale”. Secondo Manetti, si tratta di “ripensare il turismo in una fase in cui se ne avverte fortemente la necessità, offrendo risposte concrete anche alle criticità delle città prese d’assalto dai flussi turistici. In questo caso parliamo di un piccolo borgo ricco di storia, capace di offrire non solo cultura ma anche esperienze profonde, persino spirituali”, ha aggiunto, richiamando esempi come i cammini e la Via Francigena o il percorso dedicato a San Francesco. “Il turismo è sempre il risultato delle scelte dei visitatori: se siamo in grado di orientarle, possiamo governare meglio i flussi e valorizzare in modo equilibrato i nostri territori”.

“Pitigliano – afferma il sindaco Giovanni Gentili – punta su un modello peculiare, basato su esigenze e aspettative della comunità locale. In questi mesi con i nostri cittadini abbiamo parlato degli effetti negativi del turismo mordi e fuggi, del dilagare degli affitti brevi e del conseguente snaturamento del centro storico. Criticità che sono comuni a tante città italiane. Sentiamo l’esigenza di approfondire la riflessione con il contributo di studiosi ed esperti per arrivare a governare certi fenomeni tracciando il percorso più adatto alla nostra specifica realtà. Ai vari incontri parteciperanno amministratori regionali e comunali, professore universitari e giornalisti, associazioni e, ovviamente, i cittadini, tutti con un ruolo attivo”.

Voci a Pitigliano non nasce dal nulla. È la prosecuzione naturale di un percorso di autoanalisi e partecipazione avviato dal Comune con le iniziative di Pitigliano Turismo 2025: con la somministrazione di un questionario ai cittadini, proseguendo con la costituzione di tavoli tematici e con un primo confronto con i sindaci delle piccole città della Toscana, invitati a condividere criticità, visioni e possibili strategie comuni.

Il programma di Voci a Pitigliano prevede incontri tematici seguendo le parole chiave scaturite dalle interviste ad alcuni residenti. Il progetto è curato da Simone Marrucci. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana, Unioncamere e il contributo di Banca Tema.

Sabato 14 marzo Voci a Pitigliano apre al Teatro Salvini, alle ore 21, con Emilio Casalini, giornalista e conduttore di Rai 3, che propone lo spettacolo Generatori di bellezza. Domenica 15 marzo, nella sala Ildebranda, a partire dalle 9.30, sarà il momento dell’ascolto di buone pratiche ma anche di analisi oggettive su aspetti da evitare, nel racconto di giornalisti e amministratori pubblici. Ad esempio, Antonio Cipriani, giornalista, parlerà della crisi epistemica italiana, soffermandosi sulla Val d’Orcia; Alessandro Calvi, che scrive per Internazionale, terrà l’intervento dal titolo “La Toscana sta diventando un villaggio turistico?”, mentre Cristina Nadotti, giornalista ambientale, terrà una riflessione sul turismo che non paga e le comunità ospitanti. Maurizio Bettini, antropologo, professore emerito di Filologia classica all’Università di Siena, si soffermerà sull’odierno gorgo dell’identità. Emilio Casalini, infine, affronterà il tema dell’Italia rigenerata dalla bellezza. Seguiranno testimonianze e confronti con sindaci, amministratori regionali, il vescovo Bernardo Giordano.

Sabato 21 marzo, alle ore 21.30, al Teatro Salvini, si terrà la lezione-spettacolo di Duccio Canestrini “Homo turisticus”. Fondamentale appuntamento sarà quello di domenica 22 marzo, a partire dalle ore 9.30, nella sala Ildebranda, dedicato alla consapevolezza: conoscere è importante per superare i luoghi comuni, ripensare il linguaggio e la narrazione. Interverranno importanti studiosi, autori di libri che hanno lasciato il segno nel panorama culturale italiano, i quali sgombreranno il campo da parole inflazionate e luoghi comuni, spesso privi di significato (come quelli di identità, tradizioni, autenticità o radici) per stimolare una diversa visione della realtà: Rossano Pazzagli, professore di storia del territorio e dell’Università del Molise parlerà di Paesi e paesaggio tra turismo e non-turismo; Alberto Grandi, professore di storia dell’alimentazione dell’Università di Parma, dimostrerà che la cucina italiana non esiste; Massimo Bressan, antropologo, presidente dell’istituto di ricerca Iris e Filippo Barbera, professore di sociologia economica e del lavoro dell’università di Torino, si concentreranno sul termine borgo, usato in maniera impropria e carico di accezioni negative, in contrapposizione a quello di paese. Duccio Canestrini, antropologo già docente a Trento e al Campus universitario di Lucca, parlerà della forma etica del viaggio.

La felicità, come obiettivo di una comunità che accoglie, è il tema di sabato 11 e domenica 12 aprile: un luogo è bello quando la gente ci vive bene e il viaggiatore è felice quando incontra il sorriso della gente. Lo spettacolo del sabato, alle ore 21, al Teatro Salvini, sarà di Franco e Livio Arminio dal titolo L’Italia dei paesi. Domenica mattina, dalle ore 9.30, alla sala Ildebranda, Franco Arminio, scrittore, regista, documentarista e poeta paesologo si soffermerà su come raccontare e difendere i paesaggi; Maurizio Pallante, saggista, fondatore del Movimento per la decrescita felice, introdurrà il tema della libertà dal pensiero unico e della rivoluzione culturale della spiritualità; Stefano Ardito, giornalista, documentarista e fotografo, parlerà della scoperta a piedi dei territori; Stefano Bartolini, professore di Economia della Felicità ed Economia Politica all’Università di Siena, illustrerà il suo manifesto della felicità, per passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere.

Sabato 18 aprile, il tema della direzionalità sarà affrontato con la lezione-spettacolo di Alessandro Calonaci sull’essenza toscana, nella letteratura e a teatro, in programma al Teatro Salvini, alle ore 21. Infine, domenica 19 aprile, a partire dalle 9.30, questi gli interventi programmati: Filippo Tantillo, ricercatore territorialista, esperto di politiche del lavoro Il turismo salverà le aree interne?; seguirà Sarah Gainsforth, scrittrice e ricercatrice indipendente, con l’intervento dal titolo Perché serve una decrescita turistica. Sandra Becucci, antropologa, parlerà di Ecomusei e mappe di comunità: strumenti partecipativi per la conoscenza dei luoghi. Seguirà l’intervento di Marisa Fantin, architetto e urbanista, su come progettare la città che cambia. Quindi, gli interventi di tecnici della Regione Toscana e rappresentanti di associazioni, per definire soluzioni concrete e possibilità di sostegno alle comunità e alle imprese.

La presenza di politici, amministratori pubblici ai massimi livelli darà ulteriore valore a un progetto che si propone come laboratorio aperto, fondato sul benessere dei cittadini e sul valore del dialogo tra residenti e ospiti.