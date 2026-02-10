FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ASSALTO PORTAVALORI A BRINDISI. DE PRIAMO-DELLA PORTA (FDI): SOLIDARIETÀ A OPERATORI VIGILANZA E CARABINIERI »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
L’episodio avvenuto ieri in Provincia di Brindisi, con l’assalto di una banda criminale ad un portavalori, ripropone l’importanza del sostegno alla categoria delle guardie giurate, oggetto di un provvedimento all’esame del Senato che prevede una normativa organica attesa da anni.
Nell’esprimere solidarietà ai lavoratori vittime dell’assalto, nonché ai Carabinieri intervenuti esponendosi a grave rischio e capaci di arrestare parte della banda, rinnoviamo l’impegno a portare avanti il provvedimento legislativo che riguarda la categoria della vigilanza privata, che rientra a pieno titolo in una visione complessiva e moderna di sicurezza urbana.
Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e Costanzo Della Porta, membri della 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato.