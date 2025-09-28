ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCO RUSSO IN UCRAINA, 80 PERSONE SONO RIMASTE FERITE E QUATTRO UCCISE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi, per tutto il giorno, dopo l’attacco russo, sono state affrontate le conseguenze dell’attacco – a Zaporizhzhia, a Kyiv, nella regione di Kyiv e nelle nostre altre regioni.
La maggior parte dei danni riguarda case ordinarie, oggetti civili.
Più di 80 persone sono rimaste ferite. Purtroppo, quattro persone sono state uccise, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici.
A Kiev, una delle strutture colpite è l’Istituto Strazhesko, che è l’Istituto di Cardiologia, una delle principali istituzioni mediche del nostro Paese e dell’intera regione in Europa.
Due persone sono morte lì e uno degli edifici è stato pesantemente danneggiato. Il recupero deve essere il più rapido possibile e il Governo deve aiutarci in questo senso. In totale, ci sono trentadue luoghi danneggiati solo a Kyiv.
L’attacco russo a Zaporizhzhia è stato estremamente brutale – fortunatamente non ci sono state vittime, ma solo lì, a Zaporizhzhia – quasi 40 persone sono rimaste ferite ieri sera. A tutti viene fornita l’assistenza necessaria.
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina, i servizi di emergenza, i medici, gli infermieri, gli agenti di polizia e i servizi di pubblica utilità.
Ci sono stati anche attacchi russi alle strutture energetiche, e questa è, purtroppo, una tattica tradizionale russa – la Russia sta cercando di colpire l’Ucraina con un blackout anche quest’anno.
///
Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах.
Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти.
Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким.
У Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска – це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі.
Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на тридцяти двох локаціях.
Російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким – на щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, – майже 40 людей цієї ночі постраждали. Усім надається необхідна допомога.
Я хочу подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій. Усім дякую нашим працівникам ДСНС України, «екстренці», лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, дякую комунальним службам.
Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом.