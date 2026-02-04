FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «FRUIT LOGISTICA, CERRETO (FDI): AGROALIMENTARE ITALIANO DIVENTA GRANDE GRAZIE A CONSORZI E OP»

17.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

“La presenza da protagonisti del settore ortofrutticolo italiano in contesti globali come questo conferma il sostegno del Governo Meloni e del ministro Lollobrigida al ruolo strategico delle Organizzazioni di Produttori e dei Consorzi, elementi fondamentali per la crescita e il rafforzamento del sistema ortofrutticolo nazionale, che assumono ogni giorno di più una posizione di centralità nel dibattito agroalimentare. OP e AOP sono entità fondamentali in quanto aggregano intorno a loro agricoltori e produttori, riuscendo così a rafforzare la propria posizione contrattuale e gestendo le attività di produzione e trasformazione in maniera più efficiente. La partecipazione al fianco del ministro Lollobrigida ,del viceministro agli Affari esteri, Edmondo Cirielli, e del presidente dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas, testimonia una chiara volontà politica di accompagnare l’internazionalizzazione delle imprese e di sostenere in modo concreto l’export e il marchio del Made in Italy su scala globale, rafforzando la presenza dei produttori agroalimentari italiani in tutti i mercati, non solo europei.

Questo è il Governo che più di tutti ha investito, e continuerà a investire, nel mondo agricolo, un settore strategico che per troppo tempo non ha ricevuto l’attenzione che meritava. Grazie al lavoro del ministro Lollobrigida e alla delegazione di Fratelli d’Italia–ECR in Europa, la postura assunta nei principali dossier ha consentito di far prevalere una visione fondata non sull’arroganza, ma sulla ragionevolezza delle proposte e sulla costante tutela degli agricoltori italiani e comunitari.

Un ruolo che diventa ancora più centrale alla luce di un negoziato europeo particolarmente delicato, chiamato a confrontarsi con un meccanismo di bilancio a fondo unico, nel quale l’intero bilancio comunitario viene considerato in modo orizzontale. Un cambiamento profondo rispetto al passato, quando la Pac rappresentava una voce autonoma, e che rende oggi indispensabile un confronto che, per oltre sessant’anni, non si era mai posto in questi termini. In questo scenario l’Italia è tornata finalmente a essere protagonista, ed è tornata per restare”.

È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura, intervenendo a Berlino nel Salone Internazionale ortofrutta “Fruit Logistica” presso il padiglione italiano.