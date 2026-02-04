PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «MILANO, RIFONDAZIONE: “OLIMPIADI INVERNALI, DEBITI PUBBLICI E PROFILI PRIVATI. SAREMO PRESENTI A MANIFESTAZIONI”»

17.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Partito della Rifondazione Comunista parteciperà alle iniziative in programma contro l’avvio delle Olimpiadi invernali 2026 indette dal Comitato Insostenibili Olimpiadi il 6 e 7 febbraio.

“Denunciamo da tempo che il mega evento, si accompagna a speculazione immobiliare, territori devastati dal punto di vista ambientale, lavoro dequalificato e insicuro, mentre lo sport per i cittadini è solo a pagamento e Ie strutture pubbliche chiudono. I debiti restano pubblici, ma i profitti diventano privati, con opere incompiute in città come nelle montagne. Imbarazzanti e da respingere sono anche le presenze annunciate della milizia USA dell’ICE, denunciata a Milano sabato scorso da migliaia di cittadini e cittadine.

Saremo presenti alle due manifestazioni milanesi di protesta pacifica, perché “lo spirito olimpico” è stato ampiamente tradito”. Così dichiarano Nadia Rosa Segretaria milanese e Matteo Prencipe Segretario Regionale lombardo del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea