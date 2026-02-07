FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BULLISMO, GRUPPIONI (FDI): ATTENZIONE DEL GOVERNO MELONI PER FENOMENO CHE COLPISCE NUOVE GENERAZIONI»

12.15 - sabato 7 febbraio 2026

“In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il Governo Meloni conferma la propria attenzione su un fenomeno che continua a colpire duramente le giovani generazioni. Un impegno testimoniato anche da iniziative simboliche e concrete, come l’emissione del francobollo dedicato annunciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Evidenzio anche la legge del 2024, secondo la quale ogni istituto scolastico deve dotarsi di codici anti-bullismo e di docenti referenti dedicati alla prevenzione, alla rieducazione e alla protezione delle vittime. Solo così possiamo trasformare gli ambienti educativi in luoghi sicuri, capaci di contrastare anche l’odio e le violenze che si diffondono.

Oggi più che mai è fondamentale applicare pienamente le norme esistenti. Famiglie, scuola e istituzioni devono agire insieme per proteggere i ragazzi e costruire una cultura del rispetto”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Naike Gruppioni.