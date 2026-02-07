Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BULLISMO, GRUPPIONI (FDI): ATTENZIONE DEL GOVERNO MELONI PER FENOMENO CHE COLPISCE NUOVE GENERAZIONI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.15 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il Governo Meloni conferma la propria attenzione su un fenomeno che continua a colpire duramente le giovani generazioni. Un impegno testimoniato anche da iniziative simboliche e concrete, come l’emissione del francobollo dedicato annunciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Evidenzio anche la legge del 2024, secondo la quale ogni istituto scolastico deve dotarsi di codici anti-bullismo e di docenti referenti dedicati alla prevenzione, alla rieducazione e alla protezione delle vittime. Solo così possiamo trasformare gli ambienti educativi in luoghi sicuri, capaci di contrastare anche l’odio e le violenze che si diffondono.

Oggi più che mai è fondamentale applicare pienamente le norme esistenti. Famiglie, scuola e istituzioni devono agire insieme per proteggere i ragazzi e costruire una cultura del rispetto”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Naike Gruppioni.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.