FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM, PETRUCCI (FDI): “UN SÌ PER UNA GIUSTIZIA LIBERA E IMPARZIALE”»

12.15 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Al netto dei tentativi di destabilizzazione e dell’utilizzo strumentale di ogni mezzo per oscurare il merito della riforma della giustizia, gli italiani sanno bene cosa dovranno fare alle urne: approvare un cambiamento storico, atteso da decenni.

Ciò che sta accadendo in questi giorni sul tema del quesito e della data non cambia nulla, essendo solo un modo per cercare di inquinare il dibattito.

La riforma nasce per rendere il sistema giudiziario finalmente imparziale e libero da condizionamenti, rafforzando l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con percorsi distinti fin dall’ingresso in magistratura, è un passaggio di civiltà che tutela i diritti dei cittadini e garantisce maggiore chiarezza nei ruoli.

L’intervento sul Consiglio superiore della magistratura spezza la logica delle correnti, che negli anni hanno trasformato un organo di garanzia in un centro di potere, restituendo centralità al merito e alla trasparenza.

L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, infine, afferma un principio semplice ma fondamentale: chi sbaglia paga, anche se è magistrato, in un sistema fondato su regole chiare e imparziali.

È una riforma voluta dal Parlamento e dal Paese, che nessuno stratagemma potrà bloccare”.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.