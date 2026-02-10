COMUNE DI ROMA * : «TORNA IL JOB DAY DELLA CAPITALE, PRATELLI PROMUOVE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO»

15.00 - martedì 10 febbraio 2026

Roma, 10 febbraio 2026 – Favorire l’incontro tra chi è in cerca di lavoro e le aziende che assumono, rafforzando il ruolo del pubblico nel guidare uno sviluppo occupazionale di qualità. Con questo obiettivo torna Roma al Lavoro, il job day promosso da Roma Capitale.

L’appuntamento è per giovedì 12 febbraio, dalle 9:30 alle 14, presso l’Università degli Studi di Roma Tre (via Ostiense 161).

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Scuola, Lavoro e Formazione ed è organizzata dalla Rete C.O.L. della Direzione Formazione e Lavoro – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, in collaborazione con EBTL (Ente Bilaterale del Turismo Lazio), EBIT (Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi Lazio, Sviluppo Lavoro Italia, e con il patrocinio di Camera di Commercio Roma, Unindustria Roma, CNA Roma. L’obiettivo è quello di creare un’occasione concreta di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Dopo i risultati delle edizioni dello scorso anno, che hanno permesso di mettere in connessione oltre 3.000 persone con aziende in cerca di personale, anche quest’anno Roma al Lavoro conferma numeri importanti: saranno oltre 40 le aziende presenti e sono già 3.400 le persone iscritte. Durante la mattinata sarà possibile sostenere colloqui di preselezione, consegnare il proprio curriculum e partecipare a seminari formativi dedicati ai temi del lavoro e dell’orientamento professionale.

“Sebbene Roma registri oggi livelli di occupazione tra i più alti mai raggiunti, questo dato, da solo, non racconta tutta la realtà” dichiara l’assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Claudia Pratelli, che prosegue: “Da un lato troppe persone restano escluse dal mercato del lavoro, dall’altro molte imprese non riescono a trovare le competenze di cui hanno bisogno. È in questa frattura che si colloca la sfida delle politiche pubbliche per il lavoro. Roma al Lavoro nasce proprio per governare questa contraddizione, come strumento di regia pubblica capace di mettere in relazione domanda e offerta, orientando il mercato verso un’occupazione stabile, dignitosa e di qualità, contrastando al tempo stesso le dinamiche di precarizzazione”.

Le imprese coinvolte nell’iniziativa sono infatti realtà strutturate e affidabili, che garantiscono corrette condizioni di lavoro e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individuate sulla base di criteri chiari definiti da Roma Capitale.