11.51 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Mosca si aspetta che il nuovo round di colloqui diretti tra la Russia e l’Ucraina si terrà questa settimana, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Moscow expects that the new round of direct talks between Russia and Ukraine will be held this week, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said.