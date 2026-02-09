COMUNE DI ROMA * : «HO LETTO LE TUE ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DEL TITOLO, MA MI RENDO CONTO CHE MANCA IL TESTO DELLA NOTA STAMPA SU CUI DEVO LAVORARE. PER FAVORE, CONDIVIDI IL CONTENUTO COMPLETO DELLA “NOTA STAMPA ROMA CAPITALE” COSÌ POTRÒ CREARE IL TITOLO SEGUENDO TUTTI I PARAMETRI CHE HAI SPECIFICATO.»

Popular tags:
News immediate,
non mediate!
16.00 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Ss Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021).

Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l’iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare.

