CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: «VISITA IN CONSIGLIO DELLA COMMISSARIA DEL GOVERNO TRAVAGLINI»

Accolta dal presidente Schuler e dal vicepresidente Gennaccaro la Prefetta Maddalena Travaglini: tra i temi di confronto, i social media, le dinamiche democratiche e il volontariato.

Il presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler e il vicepresidente Angelo Gennaccaro hanno ricevuto questa mattina nella sede consiliare la Prefetta Maddalena Travaglini, da poco insediatasi a Bolzano quale Commissaria del Governo.

Nel corso del cordiale colloquio, sono stati affrontati diversi temi: “Ci siamo confrontati”, riferisce il pres. Schuler, “sull’utilizzo dei social media, sui lavori in Consiglio provinciale e sulle dinamiche democratiche in generale, nonché sul volontariato, la sua diffusione in provincia di Bolzano e la sua importanza anche in occasione delle Olimpiadi invernali, primo importante impegno per la Prefetta quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza”. “Si è trattato di un’occasione preziosa”, aggiunge il vicepresidente Gennaccaro, “per conoscersi personalmente e garantirsi reciproca collaborazione nel rispetto dei rispettivi ruoli, tenendo presente il comune obiettivo di rafforzamento delle istituzioni democratiche”.

Maddalena Travaglini, entrata nella carriera prefettizia nel 1990, ha ricoperto diversi incarichi presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale e l’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’interno.

È stata Viceprefetto a Viterbo e, da ultimo, Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, On. Wanda Ferro, presso il Ministero dell’Interno.

Da gennaio 2026 ha assunto la carica di Commissaria del Governo a Bolzano, succedendo al Prefetto Vito Cusumano.

