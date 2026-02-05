Popular tags:
COMUNE DI NAPOLI * :«LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE PERDONO VALIDITÀ DAL 3 AGOSTO 2026»

12.00 - giovedì 5 febbraio 2026

Stop alla validità dal 3 agosto 2026.

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 8/2026, ha approvato le linee guida per la gestione del passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). A seguito dell’adozione del Regolamento (UE) 2025/1208, tutte le carte d’identità rilasciate su modello cartaceo cesseranno di avere validità a partire dal 3 agosto 2026.

I punti principali del provvedimento:

Fine validità: Tutte le carte d’identità cartacee non saranno più utilizzabili, come documento di identificazione, dopo il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza originariamente stampata sul documento.

Validità per l’espatrio: Oltre tale data, il modello cartaceo non sarà più valido nemmeno come documento di viaggio per l’estero.

Richiesta immediata: I cittadini possono richiedere la sostituzione del proprio documento cartaceo con la versione elettronica in qualsiasi momento, senza dover attendere la scadenza naturale.

Costi: La sostituzione del documento cartaceo con la CIE non costituisce una richiesta di duplicato; pertanto, non è previsto il pagamento del doppio dei diritti di segreteria.

