FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MILANO. DE CORATO (FDI), SALA HA FALLITO. ORA SI DIMETTA»

12.00 - giovedì 5 febbraio 2026

Il deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, ha dichiarato che “Sala ha fallito in tutto e si permette di affermare che ci sia una volontà politica di far del male alla città di Milano”.

“E invece dovrebbe pensare alle proprie responsabilità: dalla sicurezza di cui continua a tenere ancora la delega per se nonostante siamo la prima città in Italia da anni nell’indice della criminalità fino ai gravissimi fatti che hanno riguardato l’Urbanistica milanese”, ha proseguito De Corato.

“Dal 2016 ad oggi, questa Amministrazione ha causato innumerevoli e gravi disagi a Milano ed è arrivato il momento che il primo responsabile, Sala, faccia la cosa più giusta per i milanesi e cioè dimettersi”, ha concluso il deputato di Fratelli d’Italia.