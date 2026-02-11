COMUNE DI NAPOLI * :«LA CITTADINANZA LETTERARIA INCONTRA ILDEFONSO FALCONES NELLA SALA DEI BARONI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Martedì 24 febbraio, alle ore 14:30, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, la Città di Napoli renderà omaggio allo scrittore spagnolo Ildefonso Falcones per aver raccontato l’anima profonda di Napoli e il suo patrimonio culturale a tutto il mondo.
La cerimonia di conferimento della ”cittadinanza letteraria”, un riconoscimento al valore della letteratura come ponte tra culture, vedrà la partecipazione e gli interventi di Alfredo Guardiano, Coordinatore della Giuria tecnica del Premio Napoli, di Maurizio de Giovanni, Presidente della Fondazione Premio Napoli, di Javier Triana Jiménez, Console Generale di Spagna a Napoli, e di Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II.
Durante la cerimonia, lo scrittore Ildefonso Falcones terrà una lectio. L’incontro sarà moderato da Fulvio Bufi, giornalista del Corriere della Sera, e facilitato, con la collaborazione dell’Istituto Cervantes di Napoli, da un servizio di interpretariato.
Il Sindaco Gaetano Manfredi terrà le conclusioni e consegnerà allo scrittore una targa con medaglia della Città di Napoli.