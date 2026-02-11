Popular tags:
RAI 3 * “FAR WEST” – PUNTATA INTEGRALE 10/2/2026: «FOCUS SU, ASKATASUNA / AGENTI ICE A MILANO / OSTIA – FABER VILLAGE / CASO GARLASCO – CHIARA POGGI – ALBERTO STASI » (IN STUDIO, SEN. GASPARRI – GOMEZ – MERLO – FACCI / AVVOCATI LOVATI – DE RENSIS – TACCIA / ZURLO – CAVALLARO»

07.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

LINK FAR WEST RAI 3 PUNTATA INTEGRALE 10/2/2026

 

 

Ad una settimana dagli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna, la protesta si sposta a Milano: cinquemila persone in piazza contro l’ICE e i grandi eventi, seguite dalle telecamere di FarWest fino ai tafferugli nel quartiere Corvetto. Dal racconto degli scontri alle voci dei militanti e dei reporter, l’inchiesta ricostruisce le diverse anime di un movimento che continua a dividere.

Al centro, i collegamenti tra i fatti di Torino, le mobilitazioni No Tav e una rete di antagonismo che, secondo le indagini, dalla Val di Susa si estenderebbe alle grandi città, con le testimonianze delle forze dell’ordine impegnate sul campo.

A seguire, un viaggio nei cimiteri di Roma, tra degrado, incuria e carenze di sicurezza, per individuare responsabilità e possibili soluzioni.

Poi Ostia, dove FarWest entra nel Faber Village, ex stabilimento balneare confiscato alla criminalità e occupato, documentando il blitz delle forze dell’ordine e lo stato di abbandono della struttura. In chiusura, il racconto di un caso di malagiustizia: la vicenda di Giuseppe Melzi, avvocato milanese arrestato con l’accusa di guidare una cosca di ‘ndrangheta, rivelatasi poi completamente infondata.

