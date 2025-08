INSIEME PER SARDAGNA * FUNIVIA TRENTO-BONDONE: «AVVISO PUBBLICAZIONEVALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E PETIZIONE» (PDF REPORT)

15.49 - venerdì 1 agosto 2025

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1331 del 22 Luglio 2022 e della Giunta comunale n. 182 del 22 luglio 2022 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Trento relativo alle strategie programmatiche 2022/202 nel quale rientra anche il grande impianto per il Monte Bondone, la cui realizzazione è prevista nel PUMS del Comune di Trento adottato con deliberazione comunale n. 130 del 13 giugno 2022.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1550 del 30 agosto 2022 sono stati approvati gli esiti di uno studio di fattibilità elaborati all’interno di un gruppo di lavoro congiunto composto da tecnici della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento, nonché di Trentino Sviluppo S.p.A., concernente la realizzazione del “Nuovo Trasporto Trento-Bondone”, intervento suddiviso in due tratte, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto funiviario per il trasporto rapido di massa di collegamento tra la città di Trento ed i sobborghi del Monte Bondone, e di un’area di sosta, per un importo complessivo stimato allora in ca. 75.000.000 €.

Con Decreto MIT n. 409 del 23 dicembre 2022 sono state ripartite le risorse destinate allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico locale, assegnando alla Provincia il contributo di 37.500.000 € per il cofinanziamento dell’intervento “Impianto di trasporto collettivo tra la città di Trento ed il Monte Bondone – Lotto 1 TrentoSardagna” (CUP C61C22007040001).

Con Decreto della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del MIT del 2 febbraio 2024 sono state impegnate le risorse a favore della Provincia autonoma di Trento per un totale di 37.448.232,02 € :

l’impegno in conto residui di lettera F di complessivi € 200.000,00, di cui € 2.000.000,00 esercizio di provenienza 2022 e € 200.000,00 esercizio di provenienza 2023;

l’impegno in conto competenza, per gli esercizi finanziari dal 2024 al 2036, per l’importo complessivo di € 248.232,02.

Con nota protocollo PAT n. 94035 del 6 febbraio 2024, il Direttore Generale della Provincia ha incaricato Cassa del Trentino S.p.A. di supportare il Gruppo di lavoro per approfondire i modelli finanziari concernenti la realizzazione e la gestione dell’Iniziativa.

Con successiva deliberazione di Giunta provinciale n. 806 del 7 giugno 2024, è stato approvato uno schema di accordo tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A e Cassa Depositi e Prestiti

S.p.A. Per “Nuovo Trasporto Trento-Bondone” sottoscritto poi tra le Parti in data 19 giugno 2024 (protocollo PAT n. 477603).

Recentemente, con deliberazione n. 287 del 28/02/2025, la Giunta Provinciale ha approvato lo Schema di Accordo tra P.A.T., Trentino trasporti e Trentino Sviluppo, “La finalità dell’Accordo è la collaborazione integrata, ai sensi dell’art.15 della legge n. 241/1990, e, ove occorra o possa, ai sensi dell’art. 7 della legge Provinciale n. 26/1993, tra Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.A. e Trentino trasporti S.p.A. per svolgere, congiuntamente, per le reciproche competenze e nel rispetto della normativa, il finanziamento,

3.2. ANALISI DEI PASSAGGI FUNIVIA TRENTO-SARDAGNA

Di seguito viene riportata un’analisi dei passaggi totali annui dell’attuale funivia Trento-Sardagna. L’analisi prende in considerazione un periodo di tempo compreso fra il 2019 ed il 2023.

Secondo l’Annuario Statistico 2023 del Comune di Trento (Ultima edizione disponibile), i dati di Trentino Trasporti S.p.A. relativi ai passaggi sulla funivia Trento-Sardagna dal 2019 al 2023 mostrano che il numero di passeggeri è in aumento (eccezion fatta per il 2020 e 2021, anni in cui la mobilità ha risentito della Pandemia da “Covid-19”). Si riportano di seguito i dati consultabili dell’annuario statistico citato: