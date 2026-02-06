TASS (TELEGRAM) * BLOOMBERG, «GLI ASTRONAUTI DELLA NASA UTILIZZERANNO GLI IPHONE PER FILMARE LA LUNA»

17.43 - venerdì 6 febbraio 2026
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Gli astronauti della NASA utilizzeranno gli iPhone per filmare la Luna, secondo quanto riportato da Bloomberg. I funzionari della NASA hanno chiarito che in futuro potrebbero essere certificati altri dispositivi, ma per ora la scelta è stata fatta a favore degli ultimi modelli di iPhone.
NASA astronauts will use iPhones to film the Moon, Bloomberg reported.
NASA officials clarified that other devices may be certified in the future, but for now the choice has been made in favor of the latest iPhone models.
