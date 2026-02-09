Popular tags:
LANCIO D'AGENZIA

CANALE YOU TUBE “COME IL CRIMINE” * “LE VITE DELLE DONNE CONTANO”: «SPECIALE REMIGRAZIONE, 8 ANNI DOPO LA MORTE DI PAMELA (CON FRANCESCA TOTOLO E ALESSANDRA VERNI)» (VIDEO INTEGRALE 1 ORA E 19 MIN)

23.56 - lunedì 9 febbraio 2026

LINK CANALE YOU TUBE “COME IL CRIMINE”

 

La raccolta firme per la proposta di Remigrazione ha raggiunto il suo primario obiettivo a meno di 24 ore dal suo rilascio: ma cosa vuole promuovere questa iniziativa? Ne abbiamo parlato con Francesca Totolo, giornalista, membro del direttivo e autrice del libro Le vite delle donne contano. Insieme a lei anche Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro. Quest’ultima è stata vittima di un’immigrazione brutale, così come Derisee Mariottini e Lola Daviet, due casi che vengono analizzati nel libro della nostra ospite.

