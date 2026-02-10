COMUNE DI NAPOLI * :«ERNESTO DE AMICIS VINCE LA WINGFOIL WORLD CUP A HONG KONG»

18.00 - martedì 10 febbraio 2026

L’atleta napoletano Ernesto De Amicis ha conquistato, domenica 8 febbraio a Hong Kong, una straordinaria vittoria nella prova Golden Ticket della Wingfoil Racing World Cup 2026, imponendosi in uno degli appuntamenti più attesi e competitivi del circuito internazionale.

In una giornata caratterizzata da vento instabile e raffiche imprevedibili, De Amicis ha saputo distinguersi grazie a una gestione impeccabile della tavola e della vela, mostrando lucidità tattica e grande capacità di lettura del campo di regata.

La performance dell’atleta, già considerato una delle giovani promesse della disciplina, ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati presenti sul lungomare di Hong Kong, sede della tappa inaugurale della stagione 2026.

La vittoria nel Golden Ticket gli permette ora di accedere alle medal series, fase decisiva in cui si contenderà un posto sul podio finale della manifestazione.

La sua regata si è distinta per continuità, precisione nelle manovre e una notevole capacità di accelerazione nei momenti chiave, elementi che confermano il percorso di crescita e maturazione sportiva del giovane campano.

La vittoria di Ernesto De Amicis a Hong Kong è un risultato straordinario che riempie di orgoglio l’intera città di Napoli. Un successo di grande prestigio internazionale che conferma il talento, la determinazione e la professionalità di un atleta capace di rappresentare al meglio i valori dello sport e della nostra comunità nel mondo.

Per l’Amministrazione comunale è motivo di grande onore poter contare su Ernesto De Amicis come testimonial ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: un grande campione che, con il suo esempio e il suo impegno, contribuisce a promuovere l’immagine di Napoli e a ispirare tanti giovani ad avvicinarsi allo sport e all’attività agonistica.

La città di Napoli celebra dunque questo importante traguardo, riconoscendo in De Amicis un esempio di impegno, dedizione e spirito sportivo. La sua affermazione a Hong Kong contribuisce a rafforzare la visibilità internazionale degli atleti napoletani e conferma il ruolo sempre più centrale che lo sport riveste nella crescita culturale e sociale del territorio.