QUESTURA DI VENEZIA* : «ARRESTO NEL CENTRO STORICO PER SPACCIO DI COCAINA E HASHISH, SEQUESTRATI 10 GRAMMI DI DROGA»

18.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

POLIZIA DI STATO DI VENEZIA: PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CENTRO STORICO. ARRESTATO UN CITTADINO STRANIERO

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità straniera per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di un mirato servizio di prevenzione e contrasto ai reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino, personale della Questura ha fermato un uomo per un controllo, all’esito del quale lo stesso è stato trovato in possesso di 14 involucri, verosimilmente contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina, ed uno contenente sostanza stupefacente di tipo hashish, per un totale complessivo di quasi 10 grammi.

L’uomo, un cittadino di nazionalità straniera già gravato da precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti, è stato pertanto tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento penale non risulta concluso e che la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.