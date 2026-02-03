Popular tags:
COMUNE DI MERANO * «LAVORI DI SCAVO IN VIA DELLE CORSE, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON SENSO UNICO E DIVIETO DI SOSTA»

15.31 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
A causa di lavori di scavo, dal 16 febbraio al 15 marzo sarà in vigore in via delle Corse (dal civico 60 al 102) il senso unico di marcia in direzone di porta Venosta nonché il divieto di sosta con rimozione forzata (anche per i quattro stalli riservati alle persone disabili).

