COMUNE DI MERANO * «IL SOPRALLUOGO SULLA FALDA DI SINIGO, L’ANALISI DEI TECNICI PER RIDURRE I RISCHI IDROGEOLOGICI»

17.31 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dopo la prima riunione operativa dedicata alla gestione della falda di Sinigo, che si è svolta in municipio nel mese di gennaio e che ha dato avvio concreto alla fase progettuale degli interventi di mitigazione, questa mattina si è tenuto a Sinigo un importante momento di partecipazione e confronto sul territorio.

L’amministrazione comunale ha infatti organizzato un sopralluogo con tecnici, rappresentanti del comitato di quartiere e cittadini, con l’obiettivo di verificare lo stato attuale dei canali di scolo e programmare gli interventi di manutenzione necessari, in attesa dell’avvio delle opere strutturali di maggior rilievo.

“Mantenere i canali esistenti in condizioni ottimali rappresenta una priorità immediata, poiché un corretto deflusso delle acque superficiali contribuisce a ridurre la pressione sulla falda. Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni tratti ostruiti che richiederanno interventi di pulizia e ripristino”, ha dichiarato il vicesindaco Nerio Zaccaria.

All’incontro hanno partecipato, oltre al vicesindaco, l’assessore alle strade e alle infrastrutture Christoph Mitterhofer, il consigliere comunale Tommaso Cortellessa, gli ingegneri Corrado Lucarelli e Nicola Accordini dello Studio Patscheider & Partner, il geologo Ambrogio Dessì, Lukas Pichler e Marco Vallini dell’Agenzia del Demanio Provinciale, l’ingegner Fabrizio Formaggio della Municipalizzata.

Presenti anche il presidente del comitato di quartiere Fabrizio Cirolini, i rappresentanti del Consorzio di bonifica Foce Passirio – Foce Isarco (Peter Carli, Tomas Walzl, Swanny Nave, Albert Klotzner, Lukas Zuech) e i residenti della zona Paolo Nardo, Fabrizio Nicolini e Norberto Nicolini.

Il sopralluogo, voluto dal vicesindaco Zaccaria e organizzato dal consigliere Cortellessa, si inserisce nel percorso di analisi e pianificazione avviato dall’amministrazione per individuare soluzioni condivise e tempestive, mirate a ridurre gli effetti della falda e garantire maggiore sicurezza ai residenti.