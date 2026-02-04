Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «VANNACCI, FERRANTE (FI): “CHI TRADISCE UNA VOLTA TRADISCE SEMPRE”»

17.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

Vannacci, Ferrante (Fi): ” Chi tradisce una volta tradisce sempre ”

“Chi tradisce una volta tradisce sempre.
Vannacci è l’espediente usato dalla sinistra per cercare di tornare in partita alle elezioni ‘27.
Ma gli elettori di centrodestra non hanno l’anello al naso. Sanno che se votano Vannacci si ritrovano al governo Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni”.

Così Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su X.

OPINIONMIX
OPINIONMIX

