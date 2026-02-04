Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «IL MINISTRO DELL’INTERNO SU AGENTI ICE ALLE OLIMPIADI, IL MINISTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE SUI DISASTRI METEO AL SUD»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.02 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Nella seduta di mercoledì 4 febbraio nell’Aula di Montecitorio si svolgono le seguenti informative:

alle ore 9,30, Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sull’ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d’America durante le Olimpiadi Milano-Cortina;

alle ore 11, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera anche con la traduzione nella lingua dei segni.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.