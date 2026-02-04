CAMERA DEI DEPUTATI: «IL MINISTRO DELL’INTERNO SU AGENTI ICE ALLE OLIMPIADI, IL MINISTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE SUI DISASTRI METEO AL SUD»

10.02 - mercoledì 4 febbraio 2026

Nella seduta di mercoledì 4 febbraio nell’Aula di Montecitorio si svolgono le seguenti informative:

alle ore 9,30, Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sull’ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d’America durante le Olimpiadi Milano-Cortina;

alle ore 11, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera anche con la traduzione nella lingua dei segni.