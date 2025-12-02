CAMERA DEI DEPUTATI: «DISCORSI PARLAMENTARI DI NAPOLITANO ALLA SALA DELLA REGINA, PRESENTI MATTARELLA, FONTANA E LA RUSSA»

11.02 - martedì 2 dicembre 2025
Martedì 2 dicembre, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio vengono presentati i Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita.
Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Segue un ricordo di Giulio Napolitano.
Intervengono Pier Ferdinando Casini, Presidente della Camera nella XIV Legislatura, Anna Finocchiaro, Presidente dell’Associazione Italiadecide.
Presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni.
