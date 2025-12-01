CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU LAGO MASSACIUCCOLI E DELEGA EDILIZIA, DIRETTA WEBTV MARTEDÌ E MERCOLEDÌ»

18.01 - lunedì 1 dicembre 2025

La Commissione Ambiente della Camera svolge le seguenti audizioni:

martedì 2 dicembre, alle ore 13, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale, rappresentanti della Regione Toscana;

mercoledì 3, alle ore 14.30, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia:

– Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

– Assoambiente

– Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI)

– Associazione per il controllo, la diagnostica e la sicurezza di strutture, infrastrutture e beni culturali (CODIS)

– Carteinregola

– Federazione industrie prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili, stradali e dei beni culturali (FINCO)

– Livio Lavitola, avvocato amministrativista.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

Com005076