CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU LAGO MASSACIUCCOLI E DELEGA EDILIZIA, DIRETTA WEBTV MARTEDÌ E MERCOLEDÌ»

La Commissione Ambiente della Camera svolge le seguenti audizioni:
martedì 2 dicembre, alle ore 13, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale, rappresentanti della Regione Toscana;
mercoledì 3, alle ore 14.30, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia:
– Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
– Assoambiente
– Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI)
– Associazione per il controllo, la diagnostica e la sicurezza di strutture, infrastrutture e beni culturali (CODIS)
– Carteinregola
– Federazione industrie prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili, stradali e dei beni culturali (FINCO)
– Livio Lavitola, avvocato amministrativista.
