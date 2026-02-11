COMUNE DI TRENTO * CARNEVALE: «LA SFILATA DI MASCHERE E CARRI ALLEGORICI, INTRATTENIMENTO CON KRAPFEN E ARTE CIRCENSE»

10.06 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Carnevale di Trento, sabato la sfilata di maschere e carri allegorici

L’evento sarà accompagnato da krapfen, musica e arte circense e dalla diretta di Radio Dolomiti

Domani dalle 15 appuntamento con truccabimbi e artisti di strada in piazza Mostra e piazza Fiera

I festeggiamenti per il Carnevale di Trento stanno per entrare nel vivo con gli eventi in programma nei prossimi giorni.

Domani, a partire dalle 15, in piazza Fiera e piazza Mostra a divertire il pubblico più giovane ci saranno le mascotte dei cartoni animati insieme a truccabimbi, trampolieri e artisti di strada.

A seguire, sabato 14 a partire dalle 14.30, ci sarà la coinvolgente sfilata di gruppi in maschera e carri allegorici, che partirà da piazza Fiera per dirigersi verso piazza Mostra, dove si svolgerà la premiazione finale. La sfilata sarà accompagnata dalla simpatia di Nicola Sordo, dalla musica delle bande di Gardolo, Mattarello e Vigo Cortesano e dai giocolieri del gruppo Circensema. In piazza Mostra, a rendere memorabile la premiazione finale, ci sarà la diretta di Radio Dolomiti, mentre in entrambe le piazze è prevista la distribuzione di krapfen. In caso di maltempo la sfilata è rimandata a martedì 17 febbraio.

E ancora, fino al 17 febbraio, piazza Fiera e piazza Mostra ospiteranno anche le giostre, che saranno aperte tutti i giorni dalle 14 alle 20 e con orario esteso dalle 10 alle 20 il sabato, la domenica, giovedì 12 e martedì 17.

Per concludere in bellezza le giornate del Carnevale, martedì 17 febbraio a partire dalle 14.30, ci saranno ancora truccabimbi, animazione e lo spettacolo di giocoleria itinerante tra le due piazze, curato da Niccolò Nardelli. E ancora, i partecipanti potranno assistere all’esibizione del corpo musicale “Città di Trento”.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Promoevent.

Per conoscere tutti gli eventi organizzati in centro storico e nelle circoscrizioni, è possibile consultare il sito del Comune e la pagina dedicata agli eventi del Carnevale.