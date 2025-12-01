Popular tags:
POLIZIA DI STATO * CALENDARIO DELL’AVVENTO: «EDIZIONE “CYBER, CON CONSIGLI UTILI PER NAVIGARE IN MODO CONSAPEVOLE E SICURO»

17.41 - lunedì 1 dicembre 2025

La Polizia di Stato presenta il Calendario dell’Avvento cyber della Polizia postale, che dal 1° al 25 dicembre accompagnerà tutti gli utenti della rete con consigli, curiosità e suggerimenti utili per navigare online in modo consapevole e sicuro.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’iniziativa rinnova l’impegno a “fare rete” e a promuovere la cultura della sicurezza digitale attraverso brevi video e contenuti informativi rivolti a tutti i cittadini.

Ogni mattina alle 9, sulle pagine social della Polizia postale, si aprirà una nuova casella del calendario: oltre agli operatori, anche numerosi amici e testimonial offriranno agli utenti una pillola di sicurezza online, contribuendo a diffondere consapevolezza e buone pratiche in rete durante il periodo natalizio.

Le finestre del calendario proporranno consigli pratici per proteggere i propri account, creare password robuste, evitare furti d’identità, effettuare acquisti digitali in sicurezza e riconoscere le tecniche più recenti utilizzate nelle truffe online.

Il cybercalendar sarà disponibile sulle pagine social della Polizia postale e sul portale ufficiale www.commissariatodips.it dove sarà possibile seguire quotidianamente tutti i contenuti dell’iniziativa.

Seguiteci online e… felice **#cyberchristmas**!

 

